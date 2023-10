Jon Jones apoia Adesanya por decisão de se afastar das lutas

"Ei, Adesanya, só quero que você saiba que apoio sua decisão de dar um tempo nas lutas. Tirar os últimos três anos de folga foi uma das melhores decisões que tomei. Sempre coloque você em primeiro lugar. Proteja seu coração, sua mente e seu espírito. Orgulhoso de você, campeão", escreveu o campeão do UFC em sua conta oficial no 'X'.

Histórico de Jones no MMA

Jon Jones, de 36 anos, é integrante do 'Hall da Fama' do UFC, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão do peso-pesado e líder do ranking peso-por-peso. Não à toa, o atleta é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA.

Em sua carreira, o americano construiu um cartel composto por 27 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson (duas vezes), Anthony Smith, Chael Sonnen, Ciryl Gane, Daniel Cormier, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Lyoto Machida, Maurício 'Shogun', Quinton 'Rampage' Jackson, Rashad Evans, Ryan Bader, Thiago 'Marreta' e Vitor Belfort.

