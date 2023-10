Jake Paul provoca lutadores de MMA que o desafiam no boxe: "Não aguentam"

Jake Paul segue causando nos esportes de combate. No último sábado (14), o youtuber foi até Manchester (ING) para apoiar Logan Paul na luta de boxe contra Dillon Danis, representante do MMA e amigo de Conor McGregor, e viu a vitória do mesmo por desqualificação. Feliz com o primeiro triunfo do irmão na modalidade, a celebridade comemorou e aproveitou para provocar os profissionais das artes marciais mistas.

Sem papas na língua, Jake zomba dos lutadores de MMA que decidem se aventurar no boxe para enfrentar tanto ele, quanto seu irmão. Inclusive, o astro da internet, que se classifica como um boxeador profissional, aponta que tais atletas não possuem nível suficiente para atuar no ringue e, mesmo assim, os subestimam. E o youtuber tem propriedade para comentar, já que leva o esporte tão a sério, que possui vitórias sobre Anderson Silva, Ben Askren, Nate Diaz e Tyron Woodley, lutadores importantes do MMA.

"Fácil, trabalho fácil. Esses lutadores de MMA não aguentam com a gente. Somos boxeadores, fazemos essa m*** de verdade. Logan nem foi atingido por um soco. Desempenho vergonhoso de Dillon", declarou o youtuber, ao lado do irmão no ringue.