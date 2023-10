Jake Paul anuncia data da próxima luta e faz suspense sobre adversário

Família ativa no boxe

Recentemente, mais especificamente no sábado (14), outro membro da família Paul subiu no ringue. Logan, irmão mais velho de Jake, encarou Dillon Danis, amigo de Conor McGregor, e venceu por desqualificação, conquistando o seu primeiro triunfo na nobre arte. Por sua vez, o mais jovem do clã, que promete voltar à ativa em dezembro, soma sete vitórias e apenas uma derrota na modalidade.

My destiny is to be a world champion and I'm willing to do whatever it takes to get there. December 15th is the next step in that journey. Live on DAZN.@MostVpromotions pic.twitter.com/kGh8GmXlET

- Jake Paul (@jakepaul) October 16, 2023

Who is next? Jake Paul is back December 15th.