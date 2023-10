Ex-campeão do UFC, Usman concorda com hype de Chimaev antes de luta

"Chimaev é uma promessa muito boa, um contender. Ele estava na minha categoria, então essa luta naturalmente deveria acontecer e eu disse, 'Tudo bem, vamos lá. Estou pronto para isso'. Mas algumas coisas do lado dele sobre não conseguir bater o peso e também do lado do UFC, eles têm seus planos, então a luta não aconteceu", declarou o ex-campeão do UFC, antes de completar.

"Ele é definitivamente muito talentoso. É por isso que há tanto entusiasmo em relação a ele. Você vê algo especial nele. Eu sei disso, ele sabe, todo mundo sabe. Ele é muito habilidoso, forte, grande, rápido, ele pode fazer wrestling, grappling, trocar. Ele tem tudo, mas eu também", concluiu.

Histórico de Usman no MMA

Kamaru Usman, de 36 anos, dominou os meio-médios do UFC no período de 2019 até 2022 e defendeu o cinturão da categoria em cinco oportunidades. No MMA desde 2012, o nigeriano construiu um cartel composto por 20 vitórias e três derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Colby Covington (duas vezes), Demian Maia, Gilbert 'Durinho', Jorge Masvidal (duas vezes), Leon Edwards, Rafael dos Anjos, Sean Strickland e Tyron Woodley.