Campeão do UFC, Sean Strickland revela que bebeu urina por engano

Além de ser um lutador de alto nível, Sean Strickland também se tornou popular nos esportes de combate por conta de seu carisma, 'trash talk' e revelações polêmicas. E, após se tornar campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em setembro, na Austrália, o americano não mudou de postura, continuando a contar suas histórias e uma em especial deixou um gosto duvidoso em sua boca.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Nina Drama', Strickland revelou que bebeu urina do seu irmão por engano, pensando que era um isotônico. Curiosamente, o campeão do UFC relatou tal história rindo e explicou que, como estava sofrendo com o calor, sequer se atentou ao líquido dentro da garrafa. Não se sabe quando o episódio aconteceu, mas o americano admitiu estar traumatizado até hoje.

"Um dia, estávamos andando ou eu estava trabalhando em alguma coisa e estava muito quente. Eu estava suando e meu irmão, ele não fez isso intencionalmente. Ele falou, 'Oh, tenho um gatorade na geladeira'. Um gatorade amarelo, nunca confie no gatorade amarelo. Eu estava morrendo de sede, peguei o gatorade amarelo da geladeira e tomei o maior gole da urina do meu irmão. Até hoje, ainda não consigo beber a p*** de um gatorade amarelo. Garrafas de gatorade são projetadas especificamente para mijar. Só de pensar nisso agora me dá vontade de vomitar", declarou o campeão do UFC.