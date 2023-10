Borrachinha relata problemas com ansiedade por 'perseguição' da USADA

'Alvo' da USADA

Dono de um físico impressionante até mesmo para um atleta de alto rendimento, Paulo Borrachinha é alvo de desconfiança por parte da comunidade do MMA no que diz respeito a um possível uso de substâncias proibidas, principalmente esteroides anabolizantes. Talvez por isso, o brasileiro seja o atleta mais testado pela USADA em 2023 - e um com maior número de testes feitos nos últimos anos.

Porém, até o momento, o mineiro segue ileso nos testes antidoping. Apesar do alto número de testes feitos, o mineiro nunca foi flagrado em casos de doping. Sua única ocorrência com a USADA veio em 2019, quando Borrachinha foi suspenso por seis meses de forma retroativa devido ao uso de reposição intravenosa sem o pedido TUE (isenção de uso terapêutico).

I hate the way Usada chase me . Sometimes in hard training camp I often had anxiety before going to sleep because I was woken up at 4 am to urinate and have my blood drawn. I could only sleep after breaking my diet and slept 3 hours later , losing quality of sleep and morning...

