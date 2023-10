UFC 294: Kamaru Usman desponta como azarão em duelo contra Khamzat Chimaev

Mesmo sem competir desde setembro de 2022, Khamzat Chimaev ainda está com a moral em dia com os fãs de MMA. Ao menos é isso que indicam as principais casas de apostas. Mesmo diante do ex-campeão meio-médio (77 kg) Kamaru Usman, o 'Lobo' desponta como franco favorito para o combate, que co-lidera o card do UFC 294, com sede em Abu Dhabi (EAU), programado para o dia 21 de outubro.

De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', Chimaev conta com uma 'odd' (probabilidade) de -300. Isso significa que, para lucrar R$ 100, o torcedor que apostar no triunfo do russo, deverá desembolsar uma quantia de R$ 300. Já Usman é azarão com 'odd' +250. Desta forma, quem investir R$ 100 no triunfo do nigeriano, receberá R$ 250 de retorno caso o cenário se concretize.