Michel Pereira projeta realizar até seis lutas por ano em novo peso no UFC

Depois de se destacar nos meio-médios (77 kg) do UFC, Michel Pereira chegou com tudo ao peso-médio (84 kg). No último sábado (14), em Las Vegas (EUA), o brasileiro impressionou ao atuar na nova divisão pela companhia, nocauteando Andre Petroski em pouco mais de um minuto. Empolgado pelo sexto triunfo seguido, que lhe rendeu um dos bônus de 'Performance da Noite', o 'Paraense Voador' mostrou estar com 'fome de luta' para sua sequência na empresa.

Tanto que, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (veja acima ou clique aqui), Michel se coloca à disposição do UFC para atuar com frequência no peso-médio e projeta realizar até seis lutas por ano. É bem verdade que o planejamento do brasileiro é raro de acontecer no MMA atual.

No entanto, o atleta garante estar tão saudável e feliz nos médios, que se vê em condição de conseguir tal feito. Inclusive, como estava sem atuar desde maio de 2022, o paraense, agora com ritmo de luta, escancarou o interesse de recuperar o tempo afastado do octógono, pois o sofrimento com o corte de peso diminuiu consideravelmente.