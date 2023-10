Logan Paul desafia Conor McGregor para luta de boxe em 2024: "Onde você está?"

Logan Paul não escondeu a empolgação ao vencer sua primeira luta no boxe. No último sábado (14), em Manchester (ING), o youtuber levou a melhor sobre Dillon Danis por desqualificação devido a um movimento ilegal do rival que encerrou o combate. Sendo assim, o americano, ainda no ringue, desafiou Conor McGregor para um confronto na nobre arte em 2024.

Vale destacar que assim como Jake Paul, seu irmão, Logan tem em 'Notorious' um desafeto nos esportes de combate. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o americano provocou o ex-campeão do UFC e o desafiou para uma hipotética luta de boxe.

Agora, o youtuber, por ter vencido o amigo de McGregor, aproveitou a oportunidade e utilizou o resultado para tentar atraí-lo para uma possível luta. Disposto a tirar o irlandês do sério, Logan questionou o mesmo por não estar presente no evento 'MF & DAZN: X Series 10 - The Prime Card' para apoiar Danis.