Edson Barboza e Michel Pereira brilham e faturam bônus no UFC Vegas

Edson Barboza e Michel Pereira impressionaram no UFC Vegas 81 e saíram do evento com o cofre cheio. No show realizado neste sábado (14), o veterano venceu uma batalha épica contra Sodiq Yussuf, enquanto o 'Paraense Voador' nocauteou rapidamente Andre Petroski em sua estreia no peso-médio (84 kg) da companhia. Dessa forma, Edson faturou o bônus de 'Luta da Noite' e Michel o prêmio de 'Performance da Noite', ou seja, cada um recebeu um cheque no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 254 mil).

O anúncio foi feito pela maior organização de MMA do mundo logo após o término do evento. Na luta principal do show, Edson sofreu no primeiro round com o poder de Sodiq e quase foi nocauteado, mas resistiu e, na base da experiência, força de vontade e técnica em pé, virou o duelo. Ao se superar em ação, o brasileiro, de 37 anos, conquistou a segunda vitória seguida e mostrou que não deve ser desacreditado nos esportes de combate por ter uma idade avançada. Agora, o veterano se aproxima de figurar no top-10 do peso-pena (66 kg) do UFC.

Já Michel foi sublime no UFC Vegas 81. O brasileiro não tomou conhecimento de Petroski, nocauteando em pouco mais de um minuto de luta. A performance do 'Paraense Voador' foi tão impactante, que ele sequer foi atacado. Tanto que o atleta, empolgado por vencer seu primeiro combate no peso-médio da companhia, se colocou à disposição dela para voltar a atuar o quanto antes. Esse foi o sexto triunfo seguido do lutador na maior organização de MMA do mundo.