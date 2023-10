Amigo de McGregor perde para Logan Paul no boxe por desqualificação em luta caótica

A estreia de Dillon Danis, amigo e parceiro de treino de Conor McGregor, no boxe não foi das melhores. No último sábado (14), em Manchester (ING), o especialista em jiu-jitsu perdeu para Logan Paul por desqualificação ao tentar aplicar uma queda, uma finalização e agredi-lo no ringue. Como resultado de tais ações, o caos tomou conta do evento 'MF & DAZN: X Series 10 - The Prime Card' (veja abaixo ou clique aqui).

Durante os seis rounds da luta, Logan mostrou superioridade, irritando Danis. Inclusive, o polêmico atleta mais se preocupou em provocar e insultar o inimigo do que realmente atacá-lo. Tanto que o especialista em jiu-jitsu ignorou o fato de atuar no boxe e não só tentou aplicar uma queda no astro da internet, como também uma guilhotina. Depois de se defender e ver Dillon no solo, Paul desferiu um soco no mesmo, que não pegou.

Em seguida, Danis partiu para cima de Logan e tentou agredi-lo, iniciando assim uma confusão no ringue. Por sorte, a equipe de segurança do evento evitou o pior. E, se de um lado o amigo de McGregor foi contido pelos profissionais, do outro, a celebridade ignorou o desafeto, subiu nas cordas e comemorou a vitória, sua primeira no boxe.