Adesanya comunica afastamento do UFC por tempo indeterminado

Derrotado de forma surpreendente por Sean Strickland, em luta realizada em setembro, na Austrália, Israel Adesanya tomou uma decisão importante profissionalmente. Ao participar do programa 'The Rock FM', o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC comunicou sua intenção de se afastar das lutas por tempo indeterminado.

Vale destacar que o nigeriano ficou conhecido no MMA, além da sua qualidade como lutador, também por sua frequência no octógono. Inclusive, Dana White, líder do UFC, constantemente exalta Adesanya por sua vontade de atuar, mesmo sendo uma das estrelas dos esportes de combate.

Como realizou cinco duelos de fevereiro de 2022 até o presente momento, se preparando para performar por cinco rounds, o atleta reconheceu que seu intenso ritmo de luta pode ter lhe prejudicado. No período, 'The Last Stylebender' perdeu para Alex 'Poatan' e Strickland. De todo modo, Adesanya nega que vá se aposentar do MMA, apesar de informar que seu retorno à ação deve demorar para acontecer.