Whindersson perde para youtuber e sofre segunda derrota seguida no boxe

O primeiro round da luta foi estudado, mas Whindersson teve dificuldade em lidar com o tamanho do adversário. Dessa forma, o brasileiro atuou mais precavido em um assalto de pouca ação. Na segunda parcial, Whindersson soltou mais o jogo, apostando nos socos na linha de cintura de Nate. O brasileiro procurou ser agressivo em combate, mas seguiu sendo mais tocado pelo youtuber.

No terceiro round, Whindersson permaneceu andando para a frente, mas novamente recebeu muitos golpes de Nate. O brasileiro levava perigo ao adversário, porém aplicava golpes isolados. Por outro lado, Nate se baseava no volume de golpes, incomodava o oponente e pontuava.

No quarto round, Nate seguiu apostando na movimentação, nos jabs e diretos. Já Whindersson, mais plantado, baseou seus ataques em cruzados e overhands. Cansado, o brasileiro provocou o adversário, mas não conseguiu desestabilizá-lo. Inteiro, Nate seguiu em cima de Whindersson. Na reta final do duelo, o brasileiro voltou a levar perigo para o oponente com cruzados, mas saiu do ringue com uma nova derrota.

Trajetória no boxe

Ainda no início de sua trajetória como lutador de boxe, Whindersson faz questão de ressaltar que leva o esporte a sério. Disputando lutas amadoras, de exibição e profissionais, o humorista possui um cartel composto por duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Whindersson Nunes deu seus primeiros passos no boxe, há alguns anos, visando melhorar sua saúde física e mental. A experiência rapidamente se transformou em uma paixão e o que antes era um 'hobby' para o comediante se tornou parte de sua extensa lista de atribuições profissionais.