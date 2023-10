Tainara Lisboa vence duelo brasileiro contra Ravena Oliveira no UFC Vegas

A luta

Em seu primeiro ataque, Tainara assustou a adversária com um direto. A atleta levou novamente perigo para a rival na trocação. Após o susto, Ravena grudou na oponente, a carregou para a grade e, depois de muito esforço, conseguiu a queda. No entanto, a estreante no UFC não controlou a compatriota no solo. Em seguida, foi a vez de Tainara derrubar a adversária. Por cima, a atleta foi ativa, socando o rosto de Ravena repetidas vezes.

No início do segundo round, Tainara quedou a oponente rapidamente e pontuou na base dos ataques no solo. Por baixo, Ravena se defendeu como pôde. Confortável na luta, Tainara quase foi surpreendida com uma chave-de-calcanhar, mas resistiu.

No terceiro round, Ravena adotou uma postura mais agressiva levando perigo para a adversária na trocação. Após o susto, Tainara tentou uma queda, mas acabou ficando por baixo da oponente. Ravena buscou progredir no solo e até pegou as costas da rival, mas perdeu a posição. Com a luta de volta em pé, Tainara derrubou a compatriota. Irritada, Ravena provocou a atleta no final do combate e recebeu um sorriso da mesma. Ao final dos 15 minutos de ação, Tainara venceu por pontos.

Resultados do UFC Vegas 81:

Tainara Lisboa venceu Ravena Oliveira por decisão unânime;