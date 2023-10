Saiba como assistir o UFC Vegas 81 e a luta de boxe de Whindersson Nunes

UFC Vegas 81 recheado de brasileiros

No MMA, o UFC Vegas 81 tem início previsto para as 17h. O card preliminar do show será transmitido pelo 'Fight Pass'. Já a porção principal do evento, que deve iniciar por volta de 20h, além do serviços de streaming do Ultimate, também será transmitido pela Band na TV aberta.

O card da edição Vegas 81 está recheado de brasileiros. Os destaques ficam por conta de Edson Barboza, que faz a luta principal do evento contra Sodiq Yussuf, e Michel Pereira, que estreia no peso-médio (84 kg) da companhia contra Andre Petroski. Além da dupla, mais quatro atletas entram em ação pelo 'Esquadrão Brasileiro': Jennifer Maia, Viviane Araújo, Tainara Lisboa e Ravena Oliveira.

O UFC Fight Pass transmite a edição Vegas 81, ao vivo e na íntegra, a partir das 17h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 20h e, além do serviço de streaming do Ultimate, também será transmitido pela Band. O serviço de streaming da DAZN transmite a edição 'Prime Card' da Misfits Boxing na íntegra a partir de 15h, com o valor do pacote a R$ 24,99. A reportagem da Ag Fight estará atenta e vai realizar a cobertura dos eventos, através de relatos dos principais confrontos dos shows.