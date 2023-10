Michel Pereira inicia trajetória nos médios contra rival invicto no UFC

Vale pontuar que, originalmente, Michel enfrentaria Marc-André Barriault no UFC Vegas 81, mas, como este apresentou problemas médicos, Petroski assumiu o combate. Ao menos, o brasileiro tem pela frente um oponente com um estilo de luta parecido com o do original.

De um lado, o 'Paraense Voador' tem como ponto forte a trocação e também aposta na criatividade e na explosão para surpreender os adversários. Já Petroski é um grappler que não esconde sua intenção de derrubar os oponentes para controlá-los no solo. Especialista em tal jogo, o americano venceu as cinco lutas que fez no UFC.

O que pode acontecer?

Caso Michel consiga anular o jogo do adversário e tirar sua invencibilidade no UFC, deve ficar próximo de integrar o ranking do peso-médio. Para isso acontecer, o brasileiro vai precisar se movimentar constantemente no octógono e não deixar Petroski à vontade, pois a tendência é que ele venha disposto a 'amarrar' a luta.

Card completo do UFC Vegas 81:

Sodiq Yusuff vs Edson Barboza

Jennifer Maia vs Viviane Araújo

Jonathan Martinez vs Adrian Yanez

Michel Pereira vs Andre Petroski

Edgar Chairez vs Daniel 'Miojo'

Cameron Saaiman vs Christian Rodriguez

Darren Elkins vs TJ Brown

Tainara Lisboa vs Ravena Oliveira

Terrance McKinney vs Brendan Marotte

Irina Alekseeva vs Melissa Dixon

Chris Gutierrez vs Alateng Heili

Ashley Yoder vs Emily Ducote