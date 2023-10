Michel Pereira vence em estreia nos médios do UFC com nocaute relâmpago

A luta

Logo no início da luta, Michel se mostrou ativo. O brasileiro se movimentou bastante e assustou Petroski com um chute. Em seguida, o atleta, confiante, seguiu no ataque e abalou o americano ao acertar um potente direto. Com o adversário caído no solo, o 'Paraense Voador' liquidou a fatura na base do ground and pound, saindo do octógono com uma vitória retumbante e ileso.

Michel Pereira, de 29 anos, é um dos principais representantes do Brasil no MMA atual. Em sua carreira, iniciada em 2011, o 'Paraense Voador' construiu um cartel composto por 29 vitórias, 11 derrotas e dois 'no contests' (sem resultado). Os principais triunfos do brasileiro foram sobre Andre Petroski, 'Khaos' Williams, Niko Price e Santiago Ponzinibbio.

Resultados do UFC Vegas 81:

Michel Pereira nocauteou Andre Petroski no 1º round;