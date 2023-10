Edson Barboza protagoniza batalha épica e vence de virada no UFC

Edson Barboza é um veterano do MMA que segue competindo em alto nível no UFC. Atualmente, o brasileiro se encontra na 13ª posição no ranking do peso-pena. Antes de atuar na divisão, o striker se destacou no peso-leve (70 kg). Na organização desde 2010, o profissional disputou 29 lutas, venceu 18 e perdeu 11 vezes. Seus triunfos de maior destaque no esporte foram diante de Anthony Pettis, Beneil Dariush, Billy Quarantillo, Bobby Green, Dan Hooker, Gilbert Melendez, Paul Felder, Shane Burgos e Sodiq Yusuff.

A luta

Logo no início do duelo, os atletas partiram com tudo para o ataque. Sodiq acertou dois potentes cruzados em Edson, que respondeu com um chute. Em seguida, o nigeriano abalou o veterano com seus socos e aplicou uma blitz no mesmo. Experiente, o brasileiro recuou no octógono visando se recuperar. No entanto, Sodiq não deu descanso para o adversário. Edson resistiu como pôde e se fechou. Confiante, o nigeriano seguiu ativo, derrubou Edson e aplicou cotoveladas e socos em seu rosto.

No segundo round, os lutadores voltaram mais lentos, porém seguiram trocando golpes em pé. Apesar do castigo que tomou no assalto inicial, Edson não se intimidou, incomodou o oponente e levou perigo ao mesmo com sua técnica e poder em pé.

Na terceira parcial, Edson procurou mais a luta, acertando cruzados e chutes poderosos no oponente. Receoso, o nigeriano mais se defendeu do que atacou o adversário. Melhor em pé, Edson aplicou seu clássico chute rodado e abalou Sodiq, mas não conseguiu definir a luta.

No quarto round, Edson seguiu em cima do nigeriano e aplicou os golpes mais contundentes. É bem verdade que Sodiq também colocou suas mãos no brasileiro, mas com menos frequência. No quinto e último round, Edson não deixou o ritmo cair e permaneceu na ofensiva, pressionando o adversário. Já Sodiq apostou nos jabs contra o brasileiro para pontuar. Afiado também com as mãos, o veterano acertou cruzados no rival e o surpreendeu ao aplicar uma queda. Contudo, Sodiq rapidamente se levantou. Na grade, Edson controlou o oponente junto e aplicou quedas no mesmo. Ao final dos 25 minutos de ação, o veterano levou a melhor por decisão unânime.