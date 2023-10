Borrachinha comemora sucesso de nova cirurgia no cotovelo após sair de luta no UFC

Ao que parece, o sofrimento de Paulo Costa com a lesão no cotovelo e com uma infecção bacteriana no local pode ter chegado ao fim. Fora do UFC 294, evento programado para acontecer no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), o brasileiro, que passou pela terceira cirurgia na região na última sexta-feira (13), comemorou o sucesso do procedimento através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), tranquilizando seus fãs.

Anteriormente, o atleta relatou que sofreu uma lesão no cotovelo em seus treinos no Brasil para a luta contra Khamzat Chimaev, realizou os cuidados necessários, mas, ao voltar a treinar em Abu Dhabi, o problema se agravou, precisando passar por uma cirurgia em meados de setembro. Para piorar, 'Borrachinha' explicou que passou a lidar com a bactéria estafilococos no local operado e que o quadro bacteriano não regrediu, sendo submetido ao segundo procedimento cirúrgico na última semana.

Na última sexta-feira, o brasileiro foi operado pela terceira vez na esperança de solucionar o problema que o tirou da aguardada luta contra 'Borz' próximo da realização do UFC 294. É bem verdade que, mesmo vivendo um momento dramático na carreira, o mineiro escancarou o desejo de permanecer no show para encarar o rival, mas saiu do embate por conta do seu estado de saúde. Agora, 'Borrachinha' espera estar apto para competir em breve.