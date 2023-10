Americana perde luta no UFC e sai com o rosto desfigurado; veja

Ashley Yoder não vai guardar boas lembranças do UFC Vegas 81. Neste sábado (14), logo na abertura do evento, a americana perdeu para a compatriota Emily Ducote por decisão unânime e saiu do octógono com o rosto desfigurado, com dois cortes profundos em cada supercílio (veja abaixo ou clique aqui).

Mesmo sendo maior, Yoder teve problemas ao lidar com a trocação da adversária, que se mostrou mais rápida e poderosa no octógono. Tanto que no segundo round, a atleta sofreu um corte no supercílio esquerdo justamente por conta dos duros golpes de Ducote e teve que receber atendimento médico. No terceiro assalto, Yoder sofreu um novo corte, no supercílio direito, saindo irreconhecível do cage e com a terceira derrota seguida no UFC.