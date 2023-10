Whindersson Nunes presenteia adversário no boxe com flores em encarada

Se de um lado os 'bad boys' Dillon Danis, KSI, Logan Paul e Tommy Fury promovem o 'MF & DAZN: X Series 10 - The Prime Card' com ofensas e ameaças, do outro, Whindersson Nunes trata de amenizar o clima para o evento que acontece neste sábado (14), em Manchester (ING), com sua tranquilidade. Tanto que, na pesagem oficial do show, realizada nesta sexta-feira (13), o brasileiro protagonizou um momento amigável com 'My Mate Nate', seu rival.

Como bateram o peso e confirmaram o compromisso no evento, Whindersson e o youtuber fizeram a tradicional encarada pré-luta. Ao ficar frente a frente com 'My Mate Nate', o brasileiro não só o cumprimentou, como também lhe entregou flores. Na sequência, os atletas posaram juntos para as fotos. Apesar do momento amigável com o oponente, o humorista, derrotado em julho, tenta emplacar a segunda vitória no boxe profissional.