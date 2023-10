Vivi Araújo elogia Jennifer Maia, mas promete anular agressividade da compatriota

"Fiquei muito feliz por enfrentar a Jennifer, apesar de ser brasileira, porque ela sempre traz boas lutas. Fiquei muito motivada em treinar para ela. Ela se movimenta bastante, gosta de usar o muay thai, é muito agressiva. Estudei bastante o jogo dela e estou com um bom plano para anular o jogo dela. Fiz um ótimo camp e consegui evoluir minhas brechas. Melhorei bastante minha trocação, o boxe, o wrestling, ajustei o chão também. Estou indo muito completa feliz e empolgada para essa luta. Esse é o momento propício para a gente se enfrentar, será uma luta boa de se ver", declarou a lutadora.

Registro de 'Vivi' no MMA

Viviane Araújo, de 36 anos, integra o top-10 do peso-mosca do UFC, mas vive situação delicada na carreira, com duas derrotas seguidas. Na organização desde 2019, a brasileira disputou nove lutas, venceu cinco e perdeu quatro vezes. Atualmente, a atleta é 11ª colocada no ranking da categoria. Seus principais triunfos foram sobre Alexis Davis, Andrea Lee e Roxanne Modafferi.