Michel Pereira e Edson Barboza batem o peso e lideram esquadrão brasileiro no UFC Vegas

Com a presença de sete atletas no card do UFC Vegas 81, o esquadrão brasileiro venceu com facilidade a balança nesta sexta-feira (13). O destaque, como esperado, ficou por conta de Michel Pereira e Edson Barboza, que confirmaram suas disputas sem grandes dificuldades.



Um dos primeiros a subirem na balança, Edson, de 37 anos, voltou a mostrar um físico definido de impressionar. Com a marca de 66.2 kg, o carioca cravou cerca de 200 gramas a mais do que o oponente Sodiq Yusuff e avançou para fazer a luta principal do evento.



Atual número 13 do ranking dos pesos-penas, Edson luta para recolocar seu nome na prateleira mais alta da categoria. Situação semelhante a do nigeriano, sete anos mais novo e dono da 11ª colocação da seleta lista. Com seis vitórias em sete apresentações no UFC, Sodiq Yusuff é uma das grandes promessas da divisão.



Por sua vez, Michel Pereira mostrou sorriso largo para sua estreia na categoria dos pesos-médios. Com 84.3 kg, rigorosamente a mesma marca do rival Andre Petroski, o Paraense Voador deixou para trás sua falha na balança em julho.



Na ocasião, o atleta não cravou a marca dos meio-médios e viu o duelo contra Stephen Thompson ser cancelado. Desta forma, sua equipe optou pela mudança de categoria o que, ao menos pelo seu semblante, parece ter sido a decisão correta.

Daniel 'Miojo' também passou pela balança ao marcar 58.9 kg na balança. Por sua vez, Edgar Cháirez, com seus 58.7 kg, também está liberado para atuar no evento. Vale destacar que essa vai ser a segunda luta entre os atletas. No Noche UFC, show realizado em setembro, o duelo terminou em 'no contest' (sem resultado) após uma falha da arbitragem.