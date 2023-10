Jennifer Maia projeta pausa na carreira após corrida pelo cinturão: "Quero ser mãe"

"Meu projeto é engravidar. Acho que estou com uma idade que preciso fazer isso para não demorar muito até porque minha mãe me teve muito mais velha e eu sofri muito por questão da idade dela. Então, não quero isso para o meu filho. Mas, no momento, estou priorizando a carreira. Estou colocando chegar no cinturão primeiramente para depois ter esse projeto pessoal de engravidar", declarou a lutadora.

Registro de Jennifer no MMA

Jennifer Maia, de 35 anos, é uma veterana do MMA e um dos principais nomes do Brasil no peso-mosca do UFC. A atleta é ex-desafiante ao título da categoria e atualmente se encontra na nona posição no ranking. Em sua trajetória no MMA, iniciada em 2009, a curitibana construiu um cartel composto por 21 vitórias, nove derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Alexis Davis, Casey O'Neill. Jéssica Andrade, Jessica Eye, Joanne Wood, Maryna Moroz e Roxanne Modafferi (duas vezes).