Expansão global! UFC agenda primeiro evento na Arábia Sáudita para março de 2024

A Arábia Saudita tem aparecido cada vez mais em destaque nos esportes de combate. No dia 28 de outubro, a aguardada luta de boxe entre Francis Ngannou e Tyson Fury vai acontecer em Riyadh, capital do território. E não para por aí. Em agosto, o Fundo de Investimento Público do país adquiriu uma parcela minoritária da PFL.

Vale pontuar que a fusão com a WWE, maior organização de pro-wrestling do mundo, pode ter colaborado para o UFC realizar seu primeiro show na Arábia Saudita. Em setembro, a união das companhias originou a empresa 'TKO Group Holdings, Inc'. Como a 'World Wrestling Entertainment' costuma realizar eventos no país, tal relação pode ter beneficiado a companhia liderada por Dana White.