Daniel Miojo perdoa árbitro após lambança no Noche UFC: "Todo mundo erra"

Há pouco menos de um mês, no Noche UFC, em setembro, o duelo entre Daniel Miojo e Edgar Chairez terminou de forma polêmica por uma decisão equivocada de Chris Tognoni. Árbitro central da luta, o profissional interviu no combate ao julgar que o brasileiro teria 'apagado' após ser alvo de um triângulo de mão do rival. Após revisada as imagens, a comissão de arbitragem detectou o erro e imediatamente transformou o confronto em 'no contest' (sem resultado). Apesar da frustração na oportunidade, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' não guarda mágoas do juiz da disputa.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, Miojo minimizou a lambança do árbitro ao ressaltar que qualquer profissional está passível a erros. Até por conta da forma com que o confronto terminou, o Ultimate encaminhou uma revanche entre o brasileiro e o mexicano para este sábado (14), no UFC Vegas 81. Pronto para o 'tira-teima', Daniel não quer repetir os mesmos erros do primeiro embate.

"Faltou acordar, faltou agressividade. Tentei começar um pouco passivo, que não é minha característica. Todo mundo sabe que já começo ligado no 220V. Tentei fazer uma luta mais light e ir aumentando com o passar dos rounds. Acho que fiquei muito tranquilo. E nessa tranquilidade, o árbitro achou que eu tinha apagado. Mas estava tranquilo porque não estava pegando, treino jiu-jitsu há muitos anos. Mas já passou. Todo mundo erra no serviço. Eu já errei no trabalho e paguei com a derrota. Mas dessa vez não foi erro meu. Se você erra, tem que pagar sem reclamar. Ele (árbitro) errou e pagou - não sei qual foi a punição. Tomara que não seja nada que prejudique ele", declarou o brasileiro.