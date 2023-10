Daniel Miojo é impedido pelos médicos de lutar no UFC Vegas

Daniel Lacerda segue sofrendo em sua trajetória no UFC. Em busca da primeira vitória na organização, o brasileiro lutaria novamente contra Edgar Cháirez neste sábado (14), em Las Vegas (EUA), mas, como apresentou um machucado no queixo, não foi liberado pela equipe médica, sendo impedido de atuar. A informação foi divulgada pela própria companhia.

Nesta sexta-feira (13), 'Miojo' marcou presença na pesagem oficial do UFC Vegas 81 e cumpriu sua obrigação na balança para encarar Cháirez, mas, em seguida, recebeu a notícia ruim. Os médicos vetaram a participação do brasileiro no evento por receio do machucado em seu queixo abrir e infeccionar com o contato na luta. Ainda não se sabe ao certo se o combate entre os atletas será remarcado pela segunda vez, porém Daniel vem encontrando dificuldade para se firmar na liga.