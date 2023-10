Dana White confirma title shot nos médios para vencedor de Usman vs Chimaev no UFC 294

Se a luta Kamaru Usman vs Khamzat Chimaev já era aguardada por parte da comunidade do MMA, agora ganha mais importância. Tudo porque Dana White, líder do UFC, confirma que o vencedor do combate entre a lenda do esporte e a promessa da modalidade, que acontece no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), vai disputar o cinturão do peso-médio (84 kg) na sequência.

A curiosidade é que Chimaev e Usman não fazem parte do ranking da divisão e possuem destaque nos meio-médios (77 kg). Inclusive, o nigeriano é ex-campeão da categoria e um dos melhores lutadores da história dela, enquanto o russo é o número quatro do peso. Mas, como o líder do UFC informou que os profissionais não criaram problemas para a luta acontecer após a conturbada saída de Paulo 'Borrachinha' do show do próximo sábado, decidiu valorizá-los, premiando o vencedor com um 'title shot' contra o campeão Sean Strickland.

"Isso é um fato absoluto. O fato desses caras estarem aceitando essa luta em um curto prazo, o vencedor terá a próxima chance de disputar o título, exceto se lesões ou outras coisas aconteçam", declarou o cartola, ao participar do programa 'The Pat McAfee Show'.