Caos! Logan Paul sofre corte no rosto após ataque de amigo de McGregor pré-luta; veja

O clima entre Logan Paul e Dillon Danis está cada vez mais hostil. Na última quinta-feira (12), em Manchester (ING), durante a coletiva de imprensa para promover a luta de boxe deste sábado (14), os atletas se desentenderam novamente e protagonizaram cenas lamentáveis. No momento da encarada, o amigo de Conor McGregor jogou seu microfone no rosto do youtuber, que sofreu um corte (veja abaixo ou clique aqui).

Vale pontuar que, durante a cerimônia, os atletas trocaram provocações e insultos, mas o pior aconteceu na reta final do compromisso. Agitado, Logan caminhou em direção ao rival e lançou uma garrafa, aparentemente com água, no mesmo. Irritado, Danis aproveitou que estava próximo do inimigo e o atacou com tudo. O amigo de McGregor jogou o microfone e o acertou em cheio no rosto do youtuber. O impacto da pancada foi tão forte, que o irmão de Jake Paul imediatamente sofreu um corte e saiu de cena sangrando. Por sorte, a luta entre os desafetos segue de pé.