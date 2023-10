Volkanovski joga a pressão de superluta no UFC 294 para Makhachev

Alexander Volkanovski recebeu do UFC uma nova chance para tentar ser campeão duplo. No dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), o líder do peso-pena (66 kg) enfrenta Islam Makhachev, dono do título do peso-leve (70 kg), em uma importante revanche. Como o australiano assumiu a luta contra o carrasco em cima da hora, jogou a responsabilidade para o mesmo.

Originalmente, o 'main event' do UFC 294 seria Makhachev vs Charles Oliveira, mas, como o brasileiro sofreu um corte no supercílio, saiu da aguardada revanche, dando espaço para Volkanovski. É bem verdade que o atual cenário não é favorável para 'The Great', derrotado pelo russo por decisão unânime, em fevereiro, na Austrália, e por assumir o combate faltando dez dias para sua realização.

Justamente por isso, em seu canal oficial no 'YouTube', o campeão do peso-pena informa que vai 'leve' para a revanche contra Makhachev. Vale destacar que parte da comunidade do MMA contestou o resultado da primeira luta entre Volkanovski e o russo. Portanto, o australiano, que causou dificuldade para o rival uma vez e buscou o acerto de contas, permaneceu com a confiança inabalável e com fé em um desfecho favorável.