USADA anuncia fim da parceria com o UFC a partir de 2024; McGregor retorna ao pool de testes

Chegou ao fim a era USADA (agência americana antidoping) no UFC. Na última quarta-feira (11), Travis Tygart, CEO da entidade, informou que a parceria com a maior organização do MMA do mundo será encerrada no dia 1º de janeiro de 2024. O vínculo entre as partes se encerra no final da atual temporada. Curiosamente, o anúncio foi feito após o profissional confirmar o retorno de Conor McGregor ao pool de testes antidoping do órgão recentemente.

E, de acordo com Tygart, a polêmica em torno da situação de McGregor foi decisiva para a parceria entre USADA e UFC se encerrar, visto que havia uma negociação em andamento para a renovação do vínculo. Como se lesionou em 2021 e passou por um longo período de recuperação, o irlandês saiu do pool de testes antidoping da entidade. Portanto, o órgão informou que, para o ex-campeão da companhia voltar a competir nela, precisaria estar no grupo de testes por seis meses e apresentar duas amostras negativas.

Durante um bom período, McGregor se mostrou irredutível e negou que iria se submeter a tal processo. Contudo, o irlandês voltou atrás, cedeu a tal exigência da USADA e com isso seu retorno à ação deve acontecer em 2024, possivelmente no UFC 300. De todo modo, o impasse entre a entidade e o lutador foi tamanho, que, segundo Tygart, abalou a relação com o Ultimate, se tornando o principal motivo para a marca optar por encerrar a parceria.