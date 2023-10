UFC anuncia nova agência antidoping e critica a postura da USADA: "Nojento"

Nesta quinta-feira (12), o UFC organizou uma reunião às pressas para dar detalhes do polêmico anúncio realizado pela USADA (Agência Antidoping Americana), que decretou o fim da parceria com o evento a partir do dia 1º de janeiro. Desta forma, os atletas da organização não serão mais submetidos à política de testes da entidade na temporada de 2024.

De acordo com Jeff Novitzky, vice-presidente sênior de saúde e performance dos atletas, a USADA errou em seu pronunciamento. Crítico da postura da agência, que vinculou o fim da parceria com uma suposta pressão para que Conor McGregor pudesse voltar ao octógono sem cumprir com os requisitos mínimos exigidos, Jeff elevou o tom.

"A narrativa que a USADA apresentou ontem é falsa, é lixo. A narrativa verdadeira é que nossos princípios são integridade, independência, transparência e lealdade, e nada vai mudar daqui para frente", declarou, antes de anunciar a 'Drug Free Sport International' como a agência responsável por conduzir o programa antidoping no UFC.