Ravena Kenoudy destaca empolgação com estreia no UFC: "Copa do Mundo do MMA"

Dois meses atrás, Ravena Oliveira conquistava sua sétima vitória seguida e se credenciava para assinar um contrato com o UFC, que viria poucos dias após o mais recente triunfo. Agora, às vésperas de estrear no maior evento de MMA do mundo, 'Kenoudy', como a baiana é conhecida, não esconde sua empolgação com a nova fase na carreira.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Ravena Kenoudy esbanjou felicidade por fazer parte do que chamou de "a Copa do Mundo do MMA". Apesar de ter sido escalada para enfrentar uma compatriota, a bicampeã mundial de muay thai Tainara Lisboa, a baiana destacou seu entusiasmo para dar um grande show no UFC Vegas 81, neste sábado (14).

"Sim, com certeza (já deu para notar a diferença de fazer parte do UFC). É a Copa do Mundo do MMA. Tudo é muito incrível para mim. A emoção é muito grande conseguir esse contrato e eu estou aqui para mostrar serviço. Estou muito entusiasmada de fazer essa luta. Infelizmente é contra uma brasileira, mas faz parte do trabalho", afirmou Ravena.