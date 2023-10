Michel Pereira explica mudança de categoria no UFC: "Prejudicou minha saúde"

Neste sábado (14), no UFC Vegas 81, Michel Pereira faz sua estreia no peso-médio (84 kg) do Ultimate. E a decisão da mudança veio após uma experiência traumática para a carreira do brasileiro. Às vésperas do que seria a maior luta de sua trajetória, diante de Stephen Thompson, o 'Paraense Voador' estourou a balança e excedeu em 1,3 kg o limite dos meio-médios (77 kg). Após ver seu rival recusar o combate naquelas circunstâncias e avaliar o sofrimento pelo qual passou durante o corte de peso para aquele card, o atleta decidiu respirar novos ares e migrar de categoria.

Agora, às vésperas de fazer sua primeira luta na nova divisão, diante de Andre Petroski, Michel explicou, em entrevista exclusiva à Ag Fight o que mais o motivou a tomar tal decisão. De acordo com o brasileiro, sem atuar desde maio de 2022, seu corpo ganhou massa muscular durante o período afastado do octógono - o que dificultou ainda mais o corte para 77 kg. O 'Paraense Voador' também revelou que passou por maus bocados e problemas de saúde oriundos do corte de peso para o embate contra 'Wonderboy', que acabou sendo cancelado.

"A decisão foi minha. Em nenhum momento o UFC me pressionou a nada. Perguntaram até se queria lutar de 77 kg. Mas eu, junto com minha equipe, tomei essa decisão de subir de categoria. Vejo que é o momento de subir, estou mais forte, evoluí. Meu foco agora é com 84 kg. Essa vez, (UFC 291) não bati (o peso) porque não tinha o conhecimento do que tinha evoluído", declarou o lutador, antes de completar.