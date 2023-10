Mesmo após falhar na balança, Lucas Fenômeno planeja atuar no peso-mosca no UFC

Lucas Rocha foi da apreensão à euforia em uma semana. Depois de não bater o peso da divisão dos moscas (57 kg) e ver sua luta contra Davi Bittencourt no 9º episódio do Contender Series em 2023 ser desmarcada, o 'Fenômeno' ganhou uma nova chance de buscar um contrato com o UFC, desta vez no peso-galo (61 kg), no desfecho da 7ª temporada do programa, na terça-feira (10), e não a desperdiçou. Agora, oficialmente parte do plantel do Ultimate, o amazonense planeja voltar às origens.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Lucas Fenômeno afirmou que pretende retornar ao peso-mosca em sua estreia pelo principal evento de MMA do planeta. Apesar de ter atuado na divisão dos galos na luta que garantiu seu contrato com o UFC, ao nocautear o compatriota Davi Bittencourt com uma joelhada, o amazonense creditou a falha na balança à problemas na viagem para Las Vegas (EUA) e acredita que pode voltar a atuar normalmente pela sua categoria de origem.

"Volto (para o peso-mosca). Eu luto de 57 (kg). É que a gente teve muitos problemas na viagem, mas não é desculpa (para não ter batido o peso na semana passada). A gente teve oportunidade no 61, foi lá, fez o trabalho, bateu tudo certinho e deu esse belíssimo nocaute", afirmou Lucas.