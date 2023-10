Makhachev revela investida do UFC em Gaethje antes de acerto com Volkanovski

Aparentemente, Alexander Volkanovski não foi a primeira opção a qual o UFC recorreu para substituir Charles Do Bronxs que, lesionado, precisou se retirar de última hora do card em Abu Dhabi (EAU). De acordo com Islam Makhachev, a alta cúpula da organização teria entrado em contato com Justin Gaethje, número 2 do ranking dos pesos-leves (70 kg), para ocupar o posto. No entanto, o plano do Ultimate foi frustrado após 'The Highlight' supostamente ter recusado a investida ao alegar que não teria tempo hábil para cortar o peso necessário para uma disputa de cinturão.

Em entrevista ao 'TSN Sports', Makhachev destacou que não havia muitas opções disponíveis e que fizessem sentido que aceitassem o desafio com apenas cerca de dez dias para o UFC 294. Apesar do imbróglio, o campeão russo afirmou que tinha a intenção de se manter no card programado para o dia 21 de outubro independentemente do rival. Ao ser informado que Volkanovski teria sinalizado positivamente para as circunstâncias apresentadas, o pupilo de Khabib Nurmagomedov ficou satisfeito com o desfecho da situação.

"Meu empresário Ali me mandou uma mensagem: 'seu oponente se retirou' e eu o respondi: 'quero lutar com alguém, não importa quem'. Só queria que fosse em Abu Dhabi. Porque já estou próximo do peso e os últimos três meses foram de treinos tão duros que quero bater em alguém. Fui dormir, acordei para o treino e ele me falou: 'será o round 2 contra o Volkanovski'. É difícil escalar alguém com 10 dias (de antecedência). Soube que eles chamaram o Gaethje, mas o Gaethje disse: 'Não consigo bater o peso em 10 dias'. Não temos muitas opções. Honestamente, estou feliz. Porque depois da última luta, tivemos muitas perguntas. E todas as respostas estarão em Abu Dhabi, com certeza", revelou Islam.