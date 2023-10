Makhachev minimiza 'coragem' de Volkanovski por aceitar luta em cima da hora no UFC 294

Parecia que o UFC 294 estaria comprometido com a saída de Charles Oliveira do 'main event', mas a organização agiu rápido nos bastidores e definiu uma nova luta para Islam Makhachev. Agora, o campeão do peso-leve (70 kg) enfrenta Alexander Volkanovski pela segunda vez, no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU) e frisa que o rival não merece receber o status de 'herói' do show.

Como o campeão do peso-pena (66 kg) do UFC aceitou substituir 'Do Bronxs' e enfrentar o russo faltando dez dias para a realização do show, recebeu elogios de parte da comunidade do MMA e de Dana White, que destacaram sua coragem. Mas, em entrevista à emissora canadense 'TSN', Makhachev mencionou que fatores como dinheiro e a possibilidade de conquistar o segundo cinturão em uma categoria diferente da liga 'facilitaram' o sim do australiano para o novo embate.

Vale pontuar que o próprio 'The Great', que já foi derrotado pelo rival, em fevereiro, na Austrália, jogou a pressão da nova superluta para o mesmo. Portanto, Makhachev apontou que Volkanovski aceitou a revanche em cima da hora por não ter nada a perder.