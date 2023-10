Jon Jones desabafa sobre fim da parceria entre UFC e USADA: "Sobrevivi e nunca trapaceei"

Além da 'dança das cadeiras' nas lutas principais do UFC 294, outra bomba pegou a comunidade do MMA desprevenida na última quarta-feira (11): o fim da parceria entre o UFC e a USADA (agência antidoping americana). A notícia foi rapidamente repercutida por inúmeros atletas do plantel do Ultimate, inclusive Jon Jones, atual campeão dos pesos-pesados e que possui um histórico polêmico junto à entidade.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Bones' fez uma espécie de desabafo. Quando ainda atuava entre os meio-pesados (93 kg), o lutador se envolveu em três polêmicas com a USADA em diferentes contextos - e foi penalizado com meses de suspensão e perda do cinturão à época. Agora com o anúncio de que a entidade não fará mais as testagens nos atletas do UFC a partir de 2024, Jon Jones destacou que "sobreviveu" ao período de parceria entre as organizações, que teve início em 2015.

"Cara, eu sobrevivi à USADA. Primeiro eles disseram que eu era culpado por ter picogramas, depois me consideraram inocente, em seguida os picogramas se tornaram algo legal. Adivinhe só? Ainda estou aqui, ainda imbatível. Essa palhaçada de 'no contest' contra o Daniel Cormier precisa ser retirada do meu cartel. Eu nunca trapaceei nesse esporte e vou manter isso até o dia que morrer", desabafou o lutador americano.