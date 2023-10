Hospitalizado, Borrachinha detalha drama e revela necessidade de terceira cirurgia

Na última quarta-feira (11), as coisas não correram da forma que Paulo Costa gostaria e o brasileiro foi oficialmente retirado do UFC 294, sendo substituído por Kamaru Usman. A decisão tomada pelo Ultimate levou em conta a gravidade da lesão sofrida por 'Borrachinha' no cotovelo. Após receber a notícia de que não entraria mais em ação contra Khamzat Chimaev em Abu Dhabi (EAU), o peso-médio (84 kg) mineiro narrou o drama vivido nos últimos dias e revelou que precisará passar por, ao menos, três cirurgias na região.

A primeira intervenção cirúrgica foi feita em meados de setembro e revelada por Renzo Gracie em entrevista ao 'PVT'. No entanto, o quadro bacteriano não regrediu e 'Borrachinha' precisou passar por outra operação nesta semana. Ainda hospitalizado e sem estar 100%, o lutador brasileiro precisará enfrentar uma terceira cirurgia, ao que tudo indica, nesta sexta-feira (13). Direto da cama do hospital em Abu Dhabi (veja abaixo ou clique aqui), Paulo enviou uma mensagem aos seus fãs.

"Infelizmente precisei passar por um novo procedimento cirúrgico e estou hospitalizado, será necessário mais uma cirurgia na sexta-feira. No dia 18 de setembro fiz a primeira cirurgia para a retirada da bursa e limpeza da infecção, com todo apoio do UFC aqui em Abu Dhabi. Mesmo após a cirurgia fizemos o possível e o impossível para que pudesse me manter na luta. Porém essa semana a infecção retornou e precisei novamente de procedimento cirúrgico. Sinto muito pelos fãs, sei que essa luta foi muito aguardada, e sinto muito pelo meu time e por mim que sou o maior interessado em lutar, afinal são meses de treinamento e dinheiro investido para estar aqui. Espero estar de volta em breve e que essa luta possa ser realizada em um futuro próximo", escreveu o atleta.