Edson Barboza afasta possibilidade de aposentadoria: "Amo o que faço"

"O limite para mim é enquanto eu ainda estiver competitivo. Amando o que faço, vou continuar. É a minha vontade de acordar todo dia, treinar, perder peso, aproveitar todos os momentos do camp. Vejo que muita gente gosta da vitória, da luta, mas não gosta do camp, de cortar peso. Eu gosto de tudo isso. Sinceramente, amo o que faço. Acordo todo dia e falo, 'Graças a Deus as pessoas me pagam para fazer isso'. Estou lutando há muitos anos, minha vida inteira, em alto nível e sou um dos melhores do mundo ainda. Acredito que vocês vão me ver por muito tempo. Hoje, me sinto mais saudável do que há alguns anos atras", declarou o veterano.

Currículo de Edson no MMA

Edson Barboza, de 37 anos, é um veterano do MMA que integra a elite do peso-pena do UFC. Atualmente, o brasileiro se encontra na 13ª posição no ranking da categoria. Antes de atuar na divisão, o veterano se destacou no peso-leve (70 kg). Na organização desde 2010, o striker disputou 28 lutas, venceu 17 e perdeu 11 vezes. Seus triunfos de maior destaque no esporte foram diante de Anthony Pettis, Beneil Dariush, Billy Quarantillo, Bobby Green, Dan Hooker, Gilbert Melendez, Paul Felder e Shane Burgos.