André Mascote celebra contratação no UFC com apenas um ano de MMA profissional

Em outubro de 2022, André Lima fazia sua estreia nas artes marciais mistas como lutador profissional. E, apenas um ano depois, o brasileiro pode afirmar que já faz parte do plantel da principal liga de MMA do mundo, o UFC. Após se destacar no último episódio da sétima temporada do 'Contender Series', realizado na última terça-feira (10), 'Mascote', como é conhecido, teve seu desempenho reconhecido e ganhou um contrato das mãos do presidente do Ultimate, Dana White.

Após o triunfo diante do compatriota Rickson Thai, que lhe rendeu a vaga no UFC, André celebrou a conquista de integrar a organização com apenas 24 anos e uma temporada de competição profissional. Mas, apesar de ser um 'novato' dentro do MMA, o peso-mosca (57 kg) brasileiro exaltou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, seu histórico de competições desde a infância dentro de artes marciais específicas, como o muay thai e o jiu-jitsu.

"Muito feliz com esse passo na minha carreira, em ser contratado pelo UFC. É o sonho de qualquer atleta. Comecei a treinar com nove anos de idade no muay thai. Aos 14, jiu-jitsu. E não parei até hoje. Tenho um ano de experiência no MMA, mas tenho 15 (anos) na luta. Tenho quase cem lutas de muay thai e kickboxing, onde fiz minha carreira. Já competi em bastante evento que até o Alex Poatan estava. Chama (risos). Então tenho uma carreira no kickboxing. Tenho pouco tempo no MMA, mas a vida inteira treinei toda a parte de chão e strking"