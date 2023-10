Victor Striker substitui Willycat e encara Daniel Marcos no UFC São Paulo

Contratado há uma semana pelo UFC via 'Contender Series', Victor Hugo admitiu que gostaria de ter seu processo de desenvolvimento acelerado dentro da principal liga de MMA do mundo. E o desejo inicial do brasileiro foi atendido com uma estreia relâmpago encaminhada na companhia. 'Striker', como é conhecido, substitui Daniel 'Willycat', lesionado, e encara Daniel Marcos no UFC São Paulo, programado para o dia 4 de novembro. A informação foi apurada e dada em primeira mão pela reportagem da Ag Fight, em contato com fontes próximas ao evento.

Ciente da lesão de 'Willycat' há alguns dias, Victor Hugo fez campanha para que herdasse a vaga do compatriota no card de São Paulo e teve sua vontade oficializada pela empresa. Agora, o peso-galo (61 kg) da 'Astra Fight Team' terá menos de um mês para se preparar para o duelo contra o peruano, invicto no MMA profissional com um cartel de 15-0.

Apesar de ter a mesma idade que seu rival, 30 anos, 'Striker' conta com quase o dobro de experiência na modalidade - já são 28 combates disputados como profissional nas artes marciais mistas. Em ótima fase, o brasileiro chega para sua estreia no UFC embalado por 13 vitórias consecutivas. Seu último revés foi há quase uma década, em 2014.