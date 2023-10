Nate Diaz provoca Charles do Bronxs por sair de luta contra Makhachev no UFC 294

Nate Diaz está fora do UFC, mas segue atento ao que acontece na maior organização de MMA do mundo. Tanto que o 'bad boy' americano não perdoou Charles Oliveira por sair da luta contra Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg) da companhia, programada para acontecer no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU).

Na última terça-feira (10), Dana White informou que 'Do Bronxs' sofreu um corte no supercílio durante um treino, ficando impossibilitado de se recuperar a tempo para encarar o russo novamente. Mas, Nate, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), insinuou que o brasileiro saiu da revanche com Makhachev por 'falta de coragem'.

Disposto a tirar o ex-campeão do peso-leve do UFC do sério, o veterano o comparou a Dustin Poirier que, em seu entendimento, em 2018, também 'inventou' uma lesão para sair do combate por ter medo de enfrentá-lo. Vale pontuar que, anteriormente, Charles e Diaz já 'trocaram farpas' de forma pública.