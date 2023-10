Makhachev elogia Volkanovski por aceitar luta a 11 dias, mas diz: "Não use como desculpa"

Segundo capítulo da rivalidade

O duelo de última hora alinhado para o UFC 294 marca o segundo capítulo da rivalidade entre Volkanovski e Makhachev. Em fevereiro deste ano, no UFC 284, a dupla mediu forças pela primeira vez em uma superluta entre campeões. Dentro do octógono, o duelo foi marcado por extremo equilíbrio. Mas, ao final da disputa dos cinco rounds, os juízes assinalaram vitória do russo por decisão unânime.

Respect for taking this fight on short notice Alex, but don't use it as an excuse after the fight #ufc294 #round2 pic.twitter.com/3bgFKgHieT

- Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) October 11, 2023