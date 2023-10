Khabib minimiza mudança no UFC 294 e aposta em sucesso de Makhachev

O UFC 294, evento programado para acontecer no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), sofreu uma grande alteração em sua luta principal, mas Khabib Nurmagomedov permaneceu com a confiança inabalável no sucesso de Islam Makhachev. Agora, o campeão do peso-leve (70 kg) vai enfrentar Alexander Volkanovski novamente, após Charles Oliveira sair do combate por conta de um corte no supercílio em um treino. De todo modo, 'The Eagle' aponta que a mudança de oponente não deve atrapalhar seu amigo no octógono.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Khabib apostou em mais um triunfo de Makhachev no UFC e deixou claro que o resultado seria o mesmo tanto contra Charles, quanto diante de Volkanovski. E o motivo do russo se mostrar tão seguro em seu posicionamento sobre o campeão do peso-leve do UFC é pelo fato dele apresentar evolução no MMA a cada compromisso.

É bem verdade que o integrante do 'Hall da Fama' do UFC reconhece que Volkanovski e os tops dos leves são grandes lutadores, mas garante que Makhachev é superior porque, em seu entendimento, está em um nível diferente em termos físicos, mentais e técnicos. Dessa forma, Khabib dá a entender que o amigo tem tudo para dominar a divisão.