Ex-campeão do UFC enaltece Jon Jones, mas reconhece ameaça de Miocic

Em seus tempos de lutador, Cain Velasquez foi classificado por parte da comunidade do MMA como um dos profissionais mais temidos. Agora, aos 41 anos, o ex-campeão do peso-pesado do UFC observa o desenvolvimento da categoria e não só se mostra na expectativa para a luta entre Jon Jones, dono do título dela, e Stipe Miocic, programada para acontecer em novembro, em Nova York (EUA), como também a analisa e já tem um favorito.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Schmo', Velasquez concorda com as casas de apostas e coloca 'Bones' em vantagem para a aguardada luta contra o veterano. De acordo com o profissional, que hoje atua como treinador na equipe 'American Kickboxing Academy', Jones, de fato, é um lutador diferenciado, que pode dominar o peso-pesado do UFC, assim como em seus áureos tempos nos meio-pesados (93 kg).

Contudo, Velasquez frisa que se há um integrante da divisão capaz de surpreender Jones, ele se chama Miocic, justamente por ser um atleta completo, destemido e experiente. Vale pontuar que, para uma parcela da comunidade do MMA, o ex-campeão da categoria é o melhor lutador da história dela. Dessa forma, Cain destaca que, mesmo 'Bones' sendo o profissional mais talentoso e versátil, deve tomar cuidado com o boxe e com o poder de Stipe.