Dana White explica cancelamento de luta de Philipe Lins: "Ele não se sentiu bem"

No último sábado (7), o Ultimate voltou a promover um evento após uma semana de folga. No entanto, às vésperas da realização do card, o UFC Vegas 80 viu uma de suas lutas cair. O duelo em questão envolvia o brasileiro Philipe Lins, que enfrentaria Ion Cutelaba no card preliminar. Após o show, Dana White, presidente da liga, explicou o motivo do cancelamento do embate.

Durante a coletiva de imprensa pós-evento, o cartola revelou que Philipe sofreu uma espécie de mal-estar e precisou de atendimento médico. Após ser consultado pelos especialistas, o meio-pesado (93 kg) brasileiro não teria apresentado um quadro de melhor - situação que forçou a organização a cancelar sua luta contra Cutelaba, horas antes do início do UFC Vegas 80.

"Ele não se sentiu bem. Nós enviamos médicos para examiná-lo. Eles trabalharam com ele, fizeram algumas coisas, ele disse que ainda assim não se sentia bem, então a luta foi retirada (do card). Nós pagamos o Cutelaba. Acho que foi uma decisão dele (Philipe Lins, em não lutar)", esclareceu o cartola, de acordo com o site 'MMA Fighting'.