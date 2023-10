Dana White exalta Volkanovski por substituir Charles do Bronx contra Makhachev

"A turma de Volkanovski, ele, Adesanya, esses caras são durões absolutos. Ele aparece e aceita a luta. É assim que nós fazemos. Uma luta cai e acabamos fazendo uma luta que é uma das revanches mais esperadas de todos os tempos nos leves. Será divertido", declarou o cartola, na coletiva de imprensa pós-'Contender Series'.

Histórico de Volkanovski no MMA

Alexander Volkanovski, de 35 anos, é campeão dominante do peso-pena do UFC, o segundo colocado no ranking peso-por-peso da companhia e um dos melhores lutadores do MMA atual. O australiano conquistou o cinturão da categoria em 2019 e o defendeu em cinco oportunidades. Seus principais triunfos foram sobre Brian Ortega, Chad Mendes, Chan Sung Jung, José Aldo, Max Holloway (três vezes) e Yair Rodríguez. No esporte desde 2012, 'The Great' possui um cartel composto por 26 vitórias e duas derrotas.