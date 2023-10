Dana White confirma saída de Borrachinha do UFC 294; Usman ocupa vaga e encara Chimaev

As reviravoltas que envolvem o UFC 294 parecem não ter fim e o card com sede em Abu Dhabi (EAU) conta oficialmente com uma nova co-luta principal: Khamzat Chimaev vs Kamaru Usman. O ex-campeão dos meio-médios (77 kg) substitui o brasileiro Paulo Borrachinha, lesionado, e mede forças contra o 'Lobo' em um duelo válido pelos pesos-médios (84 kg). A informação foi dada em primeira mão por Dana White, presidente do Ultimate.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o cartola relembrou que também precisou agir rapidamente para a luta principal do show, ao substituir Charles Do Bronxs, lesionado, por Alexander Volkanovski para o embate contra Islam Makhachev. Agora, Dana enfatiza a magnitude do mais novo duelo que coloca frente a frente dois grandes atletas, Usman e Chimaev. Com a verdadeira 'dança das cadeiras', a alta cúpula da liga parece ter conseguido 'salvar o card' ao manter o interesse dos fãs nos principais combates do evento.

"E aí, pessoal. Vocês sabem com o que estamos lidando essa semana. Acabamos de fechar uma grande luta ontem, uma revanche muito aguardada no 'main event', Makhachev vs Volkanovsk. Agora vocês estavam ansiosos pelo 'co-main event'. O Costa está machucado. Todos os rumores estavam à tona. Nós conseguimos. O número 4 até 77 kg, Khamzat Chimaev está subindo para os pesos-médios e irá enfrentar o número 1 até 77, Kamaru Usman. Número 1 vs número 4 nos pesos-médios. Usman vs Chimaev. Vejo vocês em Abu Dhabi", declarou Dana.