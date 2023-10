Dana White admite chance de Borrachinha deixar o UFC 294 e procura substituto

Depois de Charles Oliveira deixar o UFC 294 por conta de um corte profundo no supercílio durante um treino, agora Paulo Costa também pode ser retirado do evento programado para acontecer no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU). Líder da organização, Dana White não se mostrou nada animado ao abordar a situação do brasileiro, que passou por uma cirurgia no cotovelo semanas antes de lutar contra Khamzat Chimaev.

É bem verdade que 'Borrachinha', mesmo em recuperação do procedimento cirúrgico, assegurou sua presença no combate. No entanto, na coletiva de imprensa pós-'Contender Series', realizada na última terça-feira (10), em Las Vegas (EUA), o cartola admitiu que o brasileiro pode deixar o UFC 294.

Tanto que Dana informa que a organização já procura por um substituto do atleta nos bastidores, pois Chimaev deve seguir no evento. De todo modo, o líder da companhia não tornou público o nome dos lutadores abordados.